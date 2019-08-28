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Adana'da çiftliğin saman deposunda yangın

Adana'da çiftliğin saman deposunda yangınADANA - Adana'nın Kozan ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı.

28.08.2019 19:17
Adana'da çiftliğin saman deposunda yangın
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı. Yangının ortasında kalan bir traktör kullanılamaz hale gelirsen çiftlikte büyük zarar oluştu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karabuza mevkiindeki Eyüp Küpkaraoğlu'na ait hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı. Yangında alevlerin ortasında kalan ve çiftlikte kullanılan bir traktör, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ile yangına müdahale edildi. 2 iş makinasınında kullanıldığı müdahalede yangın uzun uğraşlar sonucu alınabildi.
Çiftlik sahipleri, zararlarının 1,5 milyon lira olduğunu kaydetti.
Adana'da çiftliğin saman deposunda yangın

Kozan, Adana, Yerel

Kaynak: İHA

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