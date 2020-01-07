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Adana'da çığ altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

07.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:12 Adana'da çığ altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
'nın ilçesinde maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi, Çatalsınır mevkiinde bir maden ocağına çığ düştü. İlk belirlemeler göre olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Bir kişinin de çığ altında kaldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri çığ bölgesine gidilmek için Gökbez Mahallesi girişinde araçlarına zincir takmaya başladı. Madenden emekli Hilmi Çiçek isimli vatandaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yol normal araçlara kapalı. Gidemezler. Anca paletli araçlar gider. Maden sahibi ve yetkililer yukarı gitti. İlk başta jandarma ekibi de gitti ancak daha dönüş olmadı" diye konuştu.

Kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Çamlıbel, Pozantı, Maden, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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