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Adana'da çığda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı çığda kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.

09.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:50Adana'da çığda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
'nın ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı çığda kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.
Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve Yasir Kılıç'ın hayatını kaybettiği, Bekir Çalım ile Eray Mimik'in yaralandığı çığda kaybolan Veli Bektaş'ın bulunmasına çalışılıyor.
Jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ile maden işletmesindeki işçiler arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
Trafik polisleri de arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilememesi için sivil araçların bölgeye gidişine izin vermiyor.
Çığdan kurtarılan Bekir Çalım ile Eray Mimik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirilmiş, hastane morguna kaldırılan Yasin Kılıç'ın cenazesi de daha sonra Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Çamlıbel, Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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