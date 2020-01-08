Haberler » Güncel » Adana'da çığın düştüğü bölgeye ulaşan ekipler kayıp kişiyi arıyor - Haber

Adana'da çığın düştüğü bölgeye ulaşan ekipler kayıp kişiyi arıyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiden ikisinin kurtarıldığı bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.

08.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:54Adana'da çığın düştüğü bölgeye ulaşan ekipler kayıp kişiyi arıyor
'nın ilçesinde, çığ düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiden ikisinin kurtarıldığı bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.
Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen çığın ardından ekipler, olay yerine gidebilmek için karla kaplı bölgede iş makineleriyle yol açma çalışması gerçekleştirdi.
Yolları güçlükle açarak ilerleyen ekipler, çığın düştüğü bölgeye ulaşıp alanda inceleme yaptı.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bölgede, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ile maden işletmesindeki işçiler arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
"Tüm imkanlarımızı seferber ettik"
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp işçiyi arama çalışmasına katılacak ekiplerin bölgeye ulaştığını söyledi.
Yaklaşık 50 maden işçisinin de bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmalarına destek olduğunu belirten Demirtaş, " işçilerinin yanı sıra yaklaşık 50 kişilik jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi de bölgede arama çalışması yapıyor. İnşallah kayıp işçimizi sağ salim bulmaya çalışacağız. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tahmini olarak kayıp işçinin yerini belirledi arkadaşlar, o alanda çalışmalara yoğunluk vereceğiz." diye konuştu.
Krom ocağının bulunduğu bölgede, dün kar nedeniyle kapanan yolu açmak amacıyla kepçeyle hareket eden Y.D'den iki saat alamayan 3 işçi, operatörü aramak için araziye çıkmıştı.
İşçiler, maden sahasından kısa bir mesafe uzaklaştıkları sırada bölgeye çığ düşmüş, bir kişi hayatını kaybetmiş, kayıp 3 kişiden ikisi kurtarılmıştı.

Pozantı, Maden, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:54  Bilecik'te "GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" - Haber
16:54  AB'den Brexit sonrası geçiş süreci ve müzakereler konusunda uyarı - Haber
16:53  ŞİŞLİ'DE HASTANE ÖNÜNDE CİNAYET: BİR POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI - Haber
16:53  Şişli'de hastane önünde cinayet: Bir polis memuru açığa alındı - Haber
16:53  Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (3) - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
8.01.2020 16:55:51