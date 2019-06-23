23.06.2019 12:21
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Adana'da cinayet

Adana

Adana'nın Kozan ilçesinde Suriye uyruklu kişi, 16 yaşındaki kız kardeşini bıçakla öldürdü.

Adana 'nın Kozan ilçesinde Suriye uyruklu kişi, 16 yaşındaki kız kardeşini bıçakla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, çalıştığı başka bir ilden Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete gelen Suriyeli Basıl D. (20) annesini alışverişe gönderdi.
Basıl D, evde yalnız kaldığı kız kardeşi Bagdat D'yi (16) bıçakladı.
Zanlının olayı haber verdiği tercümanın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Bagdat D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Basıl D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anne Fatıma D. evde sinir krizi geçirdi.
Kaynak: AA
Suriye , Kozan , Adana , Güncel

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