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Adana'da cinayet

Adana'da Suriye uyruklu genç sokakta tabancayla vurularak öldürüldü.

17.09.2019 10:20
Adana'da Suriye uyruklu genç sokakta tabancayla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, polis ve sağlık ekipleri Mithatpaşa Mahallesi 58282 Sokak'ta bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı aldı.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, elektrikli bisikletin yanında başından vurulmuş halde bulduğu Suriye uyruklu Ahmed Aşur'u (18) Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Aşur, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla saldırı şüphelisinin aynı mahallede ikamet eden Samet E. olduğunu belirledi.
Polis, olay yerine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir narenciye bahçesinde saklanan şüpheliyi, saldırıda kullanıldığı iddia edilen tabancayla yakaladı.
Adana'da cinayet

Suriye, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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