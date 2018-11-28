Adana'da Cinayet Davası Sanıklarına Hapis

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:35



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:35

Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yargılanan 3 sanık, 1 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Fırat Önlü ve M.S.Ö. (17) ile sanıkların avukatları geldi. Tutuksuz sanık Ömer Balci ise duruşmaya katılmadı.Savcı mütalaasında, sanıklardan M.S.Ö'nün "kasten adam öldürme" suçundan müebbet, Önlü'nün "Kasten adam öldürme suçuna yardımdan" 20 yıl, Ömer Balci'nin de "silah bulundurmaktan" 3 yıl hapisle cezalandırılmalarını istedi.Savunma yapan sanıklar ise pişman olduklarını dile getirdi.Mahkeme heyeti, M.S.Ö'ye 9 yıl, Önlü'ye 4 yıl 2 ay, Balci'ya ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde 15 Nisan'da çıkan kavgada tabancayla ateş edilen Gökay Tunç, hayatını kaybetmişti.