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Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Adana'da bir eve cinayet işlendiği ihbarı üzerine yapılan baskında, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu
04.05.2020 06:10 | Son Güncelleme: 04.05.2020 06:16
Adana'da bir eve cinayet işlendiği ihbarı üzerine yapılan baskında, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde cinayet işlendiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra özel harekat polisleri sevk edildi.
Eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları araştırmada cinayete dair bir bulguya rastlamazken aramalarda 6 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Uyuşturucu yapımında kullanılan Hint kenevirini yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli Y.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Seyhan, Adana, Güncel, Haber

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