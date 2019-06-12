Adana'da cinayet sanıklarına müebbet hapis cezası

Adana
'da eğlence merkezinde çalışan özel güvenlik görevlisi Özkan Çelik'i öldürdükten sonra cesedini yaktıkları iddiasıyla yargılanan iki sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanıklar Sercan Duman (29) ve Doğuş
Demirci (19) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan Duman'ın maktule borçlu olduğunu ve arkadaşı Doğuş Demirci ile Çelik'i öldürmek için plan yaptıklarını belirtti.
Duman'ın borcunu ödeme vaadiyle arkadaşıyla birlikte maktul Çelik'i ıssız bir yere götürdüğünü aktaran savcı, "Sercan Duman'ın, Özkan Çelik'i kafasına doğru tabancayla ateş ederek öldürdüğü anlaşılmıştır. Daha sonra Doğuş Demirci'nin kullandığı aracın bagajına Özkan'ın cesedi konulmuş ve ölüm olayını gizlemek için benzin alınıp ıssız bir yerde ceset yakılmıştır." ifadesini kullandı.
Savcı, her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savunma yapan sanıklar ise birbirlerini suçladı.
Mahkeme heyeti, her iki sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.Merkez Yüreğir
ilçesi Levent Mahallesi
'nde, 14 Aralık
2017'de özel güvenlik görevlisi Özkan Çelik'i (31) öldürdükten sonra cesedini otomobilin bagajına koyup, daha sonra yaktıkları ve ıssız bir yere attıkları iddiasıyla Duman ve Demirci tutuklanmıştı.
Kaynak: AAAdana
, Güncel