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Adana'da cinsel istismar iddiası: 138 kişi gözaltına alındı

Adana'da geçtiğimiz günlerde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine gözaltına alınan 25 kişinin ardından olayı provoke ettiği ileri sürülen 113 şüpheli daha yakalandı.

22.09.2019 13:15Adana'da cinsel istismar iddiası: 138 kişi gözaltına alındı
Adana'da geçtiğimiz günlerde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine gözaltına alınan 25 kişinin ardından olayı provoke ettiği ileri sürülen 113 şüpheli daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde 20 Eylül'de bir çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden halkı provoke ettiği iddiasıyla 93 kişiyi, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği de iş yeri ve evlere zarar veren 20 şüpheliyi daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 138'e yükseldi.
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Eylül, Adana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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