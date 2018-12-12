Adana'da Çocuğun Kazara Babasını Silahla Vurduğu İddiası

Adana
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ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuğun elindeki silahın kazara ateş alması sonucu babasının yaralandığı ileri sürüldü. Selahattin Eyyübi
Mahallesi'nde Kerim K'nin, evinde oğlu 4 yaşındaki Z.K'nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır olan Kerim K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Polis
ekipleri, olayın yaşandığı evde incelemede bulundu.
Silahı kazara ateşlediği iddia edilen Z.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis,Yüreğir,Adana
12 Aralık 2018 Çarşamba 23:31