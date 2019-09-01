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Adana'da "Çocuk evlilikleri ve çocuk istismarı çalıştayı" yapılacak

Adana'da Çocuk evlilikleri ve çocuk istismarı mücadele il koordinasyon çalıştayı düzenlenecek.

01.09.2019 17:26 Adana'da
Adana'da Çocuk evlilikleri ve çocuk istismarı mücadele il koordinasyon çalıştayı düzenlenecek.
Atlas Çocuk ve Gençlik Hakları Derneği (AÇOGEDER) Başkanı Zehra Eruçar, AB ve Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından destekleriyle Yenilikçi Atılım Projeleri Derneği (YAP) işbirliğinde "Çocuk evlilikleri ve çocuk istismarı mücadele il koordinasyon çalıştayı" düzenleneceğini söyledi.
Eruçar, 5 Eylül Perşembe günü Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisinde yapılacak çalıştaya çok sayıda davetli katılacak.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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