Adana'da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendi

Adana'da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendiADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkması yasak olan 0-14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıkarak kentteki oyun alanları ve parklarda gönüllerince eğlendi.

13.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:51
Adana'da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendi
ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkması yasak olan 0-14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıkarak kentteki oyun alanları ve parklarda gönüllerince eğlendi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 22 Mart günü 20 yaş altının dışarı çıkmasını geçici olarak yasakladı. Yasak kapsamında olan 0-14 yaş grubundaki çocuklar ise bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında kendilerine verilen izin nedeniyle dışarı çıkabildi. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkamayan minikler kentteki oyun alanlarında aileleri ve arkadaşlarıyla izin saatleri boyunca eğlendiler. Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarındaki geniş arazide bisiklet, paten sürerek, futbol, basketbol ve çeşitli oyunlar oynayarak eğlenen çocuklar uzun bir süreden sonra güneşli havanın da tadını çıkardı. Çocuklar ve aileleri parklarda iyi vakit geçirirken polis ekipleri de hem maskesi olmayan çocuklara maske dağıttı hem de çocukları eğlendirmek adına onlarla oyunlar oynadı.
'EVDE SIKILIP GERİLİYORDUM
2 aydır dışarı çıkamadığı için izni değerlendirip oyun oynamaya geldiğini belirten Derin Coşkun (8), "Biraz rahatladım. Evde sıkılıp geriliyordum. Çünkü orada oyalanmak zor. Bugün çok güzel geçiyor. Okul arkadaşlarımın bazıları da burada. Onları gördüğüm için mutluyum" dedi. Oyun alanında bisiklet sürerek vakit geçiren İpek Kuru (7) ise evde sadece oyuncaklarıyla oynayabildiğini ve bir süre sonra bu durumdan sıkıldığını söyledi. 4 saatlik dışarı çıkma izninin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kuru, 'İlk önce arkadaşlarımla uzun bir yürüyüş yaptık. Şimdi bisiklet sürüyorum. Ellerimi sık sık yıkıyorum. Aynı zamanda maskemi takıp dışarı çıktım' diye konuştu. Uzun süredir evde olduğu için annesiyle sık sık tartıştığını kaydeden Ahmet Efe Limoncu (12) ise iznin son dakikasına kadar dışarıda vakit geçireceğini ifade etti.
0-14 yaş arası çocuklar, saatin 15.00'i göstermesiyle birlikte eğlenceli bir günün ardından evlerine döndüler. Adana’da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Adana, Güncel, Haber

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