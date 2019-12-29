Haberler » Güncel » Adana'da çöken balkondan düşen kadın hafif yaralandı - Haber

Adana'da çöken balkondan düşen kadın hafif yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöken balkondan düşen kadın hafif yaralandı.

29.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:24 Adana'da çöken balkondan düşen kadın hafif yaralandı
'nın merkez ilçesinde çöken balkondan düşen kadın hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sucuzade Mahallesi 30020 Sokak'ta yaşayan Hülya Diril (56), iki katlı müstakil evinin balkonuna çıktı. Bu sırada balkonun henüz belirlenemeyen nedenle çökmesi sonucu Diril, zemine düştü.
Diril'i mahalle sakinleri balkonun enkazından çıkardı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan Diril'e ayakta müdahale etti.
Diril, gazetecilere yaptığı açıklamada, balkona çıktığını ve çökme anını hatırlamadığını kaydetti.
Mahalle sakinleri de evlerinde oturdukları sırada ses duymaları üzerine dışarı çıktıklarında balkonun çöktüğünü fark ettiklerini ve komşularını enkazdan çıkardıklarını belirtti.
Bu arada balkonun çökmesi sonucu mahallede bazı elektrik hatlarının kopması üzerine TEDAŞ ekiplerince çalışma yapıldı.

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:56   Konya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haber
14:56   Nijerya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 15 ölü - Haber
14:54   Kars'ta 4,2 büyüklüğünde deprem - Haber
14:53   DHA YURT BÜLTENİ-7 - Haber
14:50   Ankara'da 3 alt geçit çalışması tamamlandı - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
13:13   İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli beyaza büründü - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
29.12.2019 14:59:29