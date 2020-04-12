Adana'da dam ve balkonlar davul-zurnayla coştu

SOKAĞA çıkma yasağı nedeniyle adeta hayalet kente dönüşen Adana 'da vatandaşların evlerinin dam ve balkonlarındaki eğlencesi sosyal medyada ilgi gördü.Koronavirüs salgını nedeniyle dün başlayan sokağa çıkma yasağı Adana'yı adeta hayalet kente dönüştürdü. Vatandaşlar bu yasağa uyarken, İtalya'daki balkon konserlerini andıran görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kentin bazı mahallelerinde dama ve balkonlara çıkan vatandaşlar, davul ve zurnayla oyun havası, türkü ve marşlar çalarak moral bulmaya çalıştı. Çok sayıda vatandaş da evlerinin dam ve balkonlarında dans edip oyunlar oynayarak müziğe eşlik etti. Bazı vatandaşların balkonlarını ışıklarla süslediği gözlenirken, bazıları da müzik sistemleriyle parçalar çaldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA