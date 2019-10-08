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Adana'da dans şöleni başlıyor

Adana'da, 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde Casa de La Danza / Dans Evi organizasyonu ile bu yıl 5'incisi düzenlenen, Dünya Dans Sporu Federasyonu (WDSF) Adana Open Zafer Kupası Dans Sporu Yarışması, ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda 19 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek.

08.10.2019 14:06Adana'da dans şöleni başlıyor
Adana'da, 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde Casa de La Danza/ Dans Evi organizasyonu ile bu yıl 5'incisi düzenlenen, Dünya Dans Sporu Federasyonu (WDSF) Adana Open Zafer Kupası Dans Sporu Yarışması, ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda 19 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Adana Organize Sanayi Bölgesi, BP'nin sponsorluk desteği verdiği organizasyona; Rusya, Slovenya, Gürcistan, Lübnan, Almanya, Letonya, Sırbistan, Ukrayna, Bosna Hersek, Lüksemburg, Portekiz, Karadağ, Beyaz Rusya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Hollanda, Makedonya'dan sporcular katılacak.

12 Ekim 2019 Cumartesi, 09.30 - 21.30 saatleri arasında Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) Ulusal Sıralama Yarışması 1. Etap'ı gerçekleşecek. 13 Ekim 2019 Pazar günü ise Dünya Dans Sporu Federasyonu (WDSF) Adana Open Zafer Kupası, 19 ülke dans sporcularının katılımıyla gerçekleşecek. - ADANA

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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