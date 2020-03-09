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Adana'da darbedilip elleri bağlanarak kaçırılmak istenen kişi kurtarıldı

Adana'da darbedip ellerini bağladıkları kişiyi, otomobille kaçırmak istediği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Otomobilde başına sert bir cisimle vurularak yaralandığı tespit edilen kişi ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

09.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:21

Adana 'da darbedip ellerini bağladıkları kişiyi, otomobille kaçırmak istediği iddia edilen 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Veysel Ç.'yi zorla otomobile bindiren kişileri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda iki otomobili takibe aldı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan iki otomobilde bulunan 4 şüpheli yakalandı.

SERT BİR CİSİMLE VURARAK YARALADILAR

Otomobilde başına sert bir cisimle vurularak yaralandığı tespit edilen, elleri arkadan bağlanmış şekilde bulunan Veysel Ç. kurtarıldı. Veysel Ç., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Adana'da darbedilip elleri bağlanarak kaçırılmak istenen kişi kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler : Organize Sanayi Bölgesi, Sarıçam, Tarsus, Adana, Güncel
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