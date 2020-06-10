Adana'da darbedilip otomobilden atılan kişi yaralandı

Adana'da darbedildikten sonra otomobilden atılan kişi yaralandı.

10.06.2020 01:28 | Son Güncelleme: 10.06.2020 02:44
Adana'da darbedildikten sonra otomobilden atılan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bir kişinin otomobilden atıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden polis ekipleri, otomobilden atılan kişinin K.P. olduğunu belirledi.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan K.P. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, K.P'nin tanımadığını belirttiği kişilerce darbedildikten sonra otomobilden atıldığını tespit etti.
Aracın plakasını da belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adana’da darbedilip otomobilden atılan kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022’de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre’nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Haber
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Haber
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Fatih Terim, ’Artık para için çalışmak istemiyorum’ sözleri nedeniyle Ryan Babel’i sildi Haber
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Haberler››Güncel››Adana'da darbedilip otomobilden atılan kişi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:43: Vali atamaları Resmi Gazete'de - Haber 02:39: Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1372'ye çıktı - Haber 02:33: Aydın Valisi Hüseyin Aksoy oldu - Haber 02:22: MUĞLA Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' açıklamasına tepki -1 - Haber 02:19: Son dakika haber! Zimbabve'de halk, Kovid-19 hastalarına destek için dua edip, oruç tutacak - Haber 23:21: Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi - Haber 23:13: Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler - Haber 21:35: Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor - Spor 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi 09:31: Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit - Haberler