Adana'da Darp İddiası

Adana
'nın Çukurova
ilçesinde darbedildiğini iddia eden 2 kişi şikayetçi oldu.
İddiaya göre, Turgut Özal
Bulvarı'nda emlak ofisi olan Ramazan Y. ile Burçak K, alacak yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olaya Can Y. ile Süleyman A. isimli kişiler de dahil oldu.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ramazan Y. ile Burçak K, darbedildikleri iddiasıyla Fatih Polis
Merkezine giderek şikayetçi oldu. Söz
konusu adrese gelen ekipler, ofiste 2 adet tabanca buldu.
Çukurova,Adana