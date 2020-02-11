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Adana'da DEAŞ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

11.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:10Adana'da DEAŞ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis
'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Mezin Elsamai, Mahmut İ, Ahmet Ubeyd İ. ve Musleh İ. ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Mezin Elsamail, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve silahlı eğitim almadığını iddia etti.
"Ebu Teğme" kod adını kullanmadığını savunan sanık, "Ben DEAŞ'ın petrol kuyularında çalışmadım. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar da terör örgütü DEAŞ üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Mezin Elsamail'in üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de Elsamail'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatlerine karar verdi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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