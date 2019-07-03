03.07.2019 07:04
Haberler» Güncel» Haber

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, terör örgütü adına çatışmalara katıldığı belirlenen ve sosyal medya aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 3'ü Suriyeli 6 kişinin adresleri tespit edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti adreslere düzenlediği baskında şüphelilerin evlerine, kapıları koç başı ile kırarak girdi.
Ekipler, sözde emir düzeyindeki bir kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital malzemeye el koydu.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
08:24   Bakırköy'de trafik kazası: 2 yaralı
08:24   YİK Üyesi Bülent Arınç, "18 bin TL maaş alıyorlar" iddiasına ve "Edepsizler" çıkışına yanıt verdi
08:23   ÜNLÜ ŞAİR KÜÇÜK İSKENDER YAŞAMA VEDA ETTİ
08:22   DHA YURT BÜLTENİ - 1
08:16   Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin...
08:16   YİK Üyesi Cemil Çiçek, 18 bin TL maaş aldıklarına dair iddialara cevap verdi
08:14   Bakırköy'de trafik kazası: 2 yaralı