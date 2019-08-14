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Adana'da DEAŞ operasyonu

- Adana'da DEAŞ operasyonu Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındıADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

14.08.2019 09:27
Adana'da DEAŞ operasyonu
- Adana'da DEAŞ operasyonu
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı
ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişinin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapıp Kurban Bayramının 1. günü zanlıların evlerine şafak vakti baskın yaptı. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
Zanlılar 2 gün boyunca sorgulandıktan sonra ek gözaltı alınması için adliyeye götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılara ek gözaltı alınıp tekrar emniyete götürüldü.
Zanlıların sorgusu devam ediyor.
Adana'da DEAŞ operasyonu

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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