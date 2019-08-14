Haberler» 3. Sayfa» Haber

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

14.08.2019 23:28 Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişinin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapıp Kurban Bayramının 1. günü zanlıların evlerine şafak vakti baskın yaptı. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar 2 gün boyunca sorgulandıktan sonra ek gözaltı alınması için adliyeye götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şahıslar için ek gözaltı süresi alındı.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor. - ADANA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:42   Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı
23:41   - Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis memuru ağır yaralandı
23:38   Eski hastanenin deposu ve terzihanesi kül oldu
23:31   Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
23:31   Malatya'da korkutan yangın
23:31   Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı
23:31   Uludağ'da mahsur kalan vatandaş 5 saat sonra kurtarıldı