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Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Suriye uyruklu iki şüpheli, sınır dışı edildi.

04.10.2019 09:52Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Suriye uyruklu iki şüpheli, sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü adına Suriye'de faaliyet gösteren şüpheliler Esad C. (41) ile Muhammed K'nin (29) yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.
Ekip, Adana'da olduklarını belirlediği şüphelilerden Esad C'yi merkez Yüreğir, Muhammed K'yi de merkez Seyhan ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan Esad C'nin Haseke kentinde örgüt adına petrol satışını yönettiği iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkemece sınır dışı edilmeleri kararı verildi.
Zanlılar, daha sonra ülkelerine gönderildi.

Suriye, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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