Adana'da DEAŞ operasyonu 3 gözaltı Güncel Kaynak: DHA
Adana'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 2'si Türk, 1'i Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterenlere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. 'kipler, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 11 Ağustos'taki operasyonda 2'si Türk, 1'i Suriyeli 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi.