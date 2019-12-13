Haberler » Güncel » Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Haber

Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen yabancı uyruklu 5 kişi, şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

13.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:11
'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen yabancı uyruklu 5 kişi, şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat timlerinin de desteği ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında yakalanan 5 kişi, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şahısların örgüt adına Suriye'de farklı bölgelerde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri ve Adana'da örgüt adına hücre yapılanması oluşturdukları öne sürüldü.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Adana, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:08 Tügiad Genel Başkanı Merkez Bankası Faiz indirimi değerlendirdi! - Haber
10:08 Aksaray'da trafik kazası: 8 yaralı - Haber
10:08 Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına... - Haber
10:08 AK Parti'den İletişim Fakültesi açıklaması - Haber
10:08 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
13.12.2019 10:09:30