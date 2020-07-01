Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:11
Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şahıslar yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu 5 kişi hakkında gözaltına kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü polisleri, söz konusu şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Şafak vakti özel harekat timlerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, yakalanan zanlıları Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına savaştıkları öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, 3. Sayfa, Haber
Haberler››3. Sayfa››Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

09:16: Japonya Covid-19 aşısında klinik çalışmalara başladı - Haberler 09:12: Hamile kadın hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı - Haberler 09:12: Kick boks sporcusu, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi - Haberler 09:08: New York belediye binası önündeki "George Floyd" protestoları devam ediyor - Haberler 09:04: Fatih'te camdan bilgisayar atarak hırsızlık kamerada - Haberler 08:31: Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti - Haberler 07:53: Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi - Haberler 23:09: Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:28: Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı