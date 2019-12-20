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Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

20.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:08 Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu M.A. ve E.A.E'nin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığını tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün finans işleriyle ilgilendiği iddia edilen M.A. ve DEAŞ'ın silahlı faaliyetlerinde yer aldığı öne sürülen E.A.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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