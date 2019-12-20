Haberler » Güncel » Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı - Haber

Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı.

20.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:04 Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmalar sonunda 2 şüpheliyi tespit etti. Polis, şüphelilerin kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün finans sorumlusu A.M. ile örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunan E.A.E., yakalandı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin, kardeşlerinin DEAŞ adına girdikleri silahlı çatışmalarda öldükleri ortaya çıktı.  Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:24   flash - Haber
10:23   Müteahhiti sokak ortasında öldüren zanlı adliyede - Haber
10:22   RTÜK Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
10:22   Gökhan Türkmen ve 20 kişilik orkestrası binlerce kişiyi büyüledi - Haber
10:18   Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresi Hatıra Ormanı oluşturuldu - Haber
08:45   İki lise öğrencisinin öldüğü kazada sürücüler serbest bırakıldı - Haber
08:42   CHP'li vekilin 'Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı - Haber
08:20   Şüphelilerin, uyuşturucu maddelerini kuru yemişlerin içine sakladığı ortaya çıktı - Haber
07:34   Son dakika: TSK'da FETÖ operasyonu! 88 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Haber
07:22   Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu, sosyal medya karıştı! Üniversite açıklama yaptı - Haber
20.12.2019 10:27:16