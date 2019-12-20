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Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı.

20.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:56 Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmalar sonunda 2 şüpheliyi tespit etti. Polis, şüphelilerin kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün finans sorumlusu A.M. ile örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunan E.A.E., yakalandı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin, kardeşlerinin DEAŞ adına girdikleri silahlı çatışmalarda öldükleri ortaya çıktı.  Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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