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Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

08.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:10 Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı
Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheli şahıslar yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ ve El Kaide yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, şafak vakti DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonu başlattı.
Özel harekat timlerinin desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
DEAŞ ve El Kaide örgütlerinde sözde 'hemşire, istihbarat ve hizmet emiri' oldukları tespit edilen şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, zanlıların örgüt adına sohbet, ders, etkinlik düzenlendikleri ve örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları öğrenildi.
(İHA)

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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