ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU 3 GÖZALTI
(Tür: Yurt)
12.03.2020 07:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:47
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU 3 GÖZALTI
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Güncel
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak