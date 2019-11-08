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Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 zanlıdan 9'u yakalandı.

08.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:52 Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı
'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 zanlıdan 9'u yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu ve terör örgütleri içinde çeşitli görevlerde bulunduğu ileri sürülen 8'i Suriye uyruklu 10 şüpheliye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, zanlılardan 9'u gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınanlar arasında DEAŞ ve El Kaide'de hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders, sohbet ve etkinlik düzenlediği ve örgüt mensupları ile ilişki ve irtibat içerisinde olduğu ileri sürülen zanlıların yer aldığı öğrenildi.
Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Firari bir şüpheli aranıyor.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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