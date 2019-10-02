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Çöpe atılan bebek, köpekler parçalamadan kurtarıldı

Adana'da bir anne evlilik dışı olan bebeğini çöp konteynerine bıraktı. Çöp konteynerinin etrafında toplanan köpekleri gören kadının olayı sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bebek hastaneye götürüldü.

02.10.2019 10:53

Adana'da çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri gören kadının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri bebeği hastaneye kaldırdı.

BEBEK ÇÖPTE BULUNDU

Kozan ilçesi Tufanpaşa mahallesinde oturan ve ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen M.K. gece geç saatlerde evlilik dışı bebeğini dünyaya getirdi. Genç anne, yine iddiaya göre yeni doğan bebeğini apartmanın yanında bulunan çöp konteynerine attı.

KÖPEKLER ETRAFINDA TOPLANDI

Bebeğin ağlama sesini fark eden ve evinin balkonundan dışarı çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri görünce olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği sağ olarak Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise bebeği dünyaya getirdiği iddia edilen M.K. ve ailesini gözaltına aldı.

Çöpe atılan bebek, köpekler parçalamadan kurtarıldı

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
YUSUF:30 sene gozetim altinda bebek baktirin yaratiga
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