Adana'da Derbi Heyecanı

25 Kasım 2018 Pazar 14:31



25 Kasım 2018 Pazar 14:31

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Adanaspor derbisine saatler kala, taraftarlar maçın oynanacağı 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu çevresinde toplanıp takımları için tezahürat yapmaya başladı.Saat 16: 00'da başlayacak karşılaşma için Adana polisi, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Stat çevresindeki sokaklara giren taraftarlara polis tarafından üst araması yapıldı.Vali Yolu Caddesi'nde sayıca çoğunlukta bulunan ve Adana Demirspor taraftarı, meşale yakıp Müslüm Gürses 'in, 'Unutamadım' şarkısı eşliğinde tezahüratlar yaparak takımlarına destek verdi. Cumhuriyet Caddesi 'nde toplanan taraftarlar ise istifa etmesini istedikleri Adanaspor Başkanı Bayram Akgül 'e tepki gösterdi. Her iki takımın taraftarları, derbinin skorunun kendileri için önemli olmadığını, takımlarına her zaman bağlı olduklarını bildirdi. Üzerlerinde Adanaspor ve Adana Demirspor formasıyla maç saatini bekleyen 2 arkadaş da futbolda şiddet yerine kardeşlik mesajı verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Müslüm Gürses'in şarkısını söyleyen taraftar görüntüsü-Maça gelen taraflarlar ile röportaj Polis rama noktasından görüntüler-Detaylar- Adana