Adana'da derbi öncesi teknik direktörlerden dostluk mesajı

TFF 1. Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü karşılaşacak Adana Demirspor ile Adanaspor'un teknik direktörleri, derbi maç öncesi bir araya gelerek dostluk mesajı verdi.Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ve Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesinde açıklamalarda bulundu.Şube Başkanı Kurtul Çakın'ın, misafir takım statüsünde oldukları için ilk sözü verdiği Eyüp Arın, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.Her maça rakip ayırt etmeden çıktıklarını aktaran Arın, "Adana Demirspor maçına da kendi düşüncelerimiz ve planlarımızla ilgili çalışmalar yaparak hazırlanıyoruz. Rakibimiz gerçekten bu ligde iyi bir ekip. Bunun bilincindeyiz." dedi.Arın, son zamanlardaki derbi maçlarda her iki takımın taraftarları ve camialarının örnek gösterilecek şekilde davrandığının altını çizerek şunları kaydetti:"Adana'nın kazanacağı bir müsabakaya çıkacağız. Ben Adana'nın son zamanlarda bu derbilerde örnek olduğunu, yine böyle bir maç olacağını düşünüyorum. Saha içerisindeki güzelliğin saha dışına yansıyarak sahada ne olduysa orada kalacağı bir maç olmasını diliyorum. Herkese seyir zevki yüksek, futbolun bir oyun olduğunun unutulmadığı, eğlenerek izleyeceği bir müsabaka olmasını temenni ediyorum."Uğur Tütüneker: "Derbiler her zaman enteresan geçer"Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker de derbilerin atmosferinin her zaman farklı olduğunu anlatarak, "Geçmişte ne yapıp ettiysek derbiler her zaman enteresan geçer. İyi oynadık, diye bir şey yoktur. Çok dikkatli olmamız gerekiyor." diye konuştu.Her iki takım taraftarına da dostluk mesajları veren Tütüneker, "Her iki takımın da kazanmaya ihtiyacı var. Maçın dostluk ve kardeşlik içerisinde oynanmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından Tütüneker ve Arın birbirlerine forma, çiçek ve çeşitli hediyeler sundu.