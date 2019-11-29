Haberler » Güncel » Adana'da diplomalı çobanlar yetişiyor - Haber

Adana'da diplomalı çobanlar yetişiyor

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayvan yetiştiricilerine bilimsel yöntemlerle sertifikalı sürü yönetimi eğitimi veriliyor.

29.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:58Adana'da diplomalı çobanlar yetişiyor

ADANA'nın ilçesinde, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayvan yetiştiricilerine bilimsel yöntemlerle sertifikalı sürü yönetimi eğitimi veriliyor.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, Kuyuluk Mahallesi'nde küçükbaş sürülerinin bakım, besleme ve sağlık yönlendirmesinden sorumlu nitelikli çoban yetiştirmek için ÇÜ ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle sertifikalı sürü yönetimi eğitimi verdiklerini söyledi. Erdoğan, "100 ve üzeri anaç küçükbaş sürüsünde sertifikalı sürü yöneticisi çalıştıran sürü sahipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne başvurmaları halinde 5 bin TL destekleme ödemesi almaya hak kazanacaklar" dedi.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM ALIYORLAR

ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman ise, 124 saat süren kursların uzun soluklu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu elemanlara hayvanların arasına girince özellikle doğum dönemlerinde erken yavru ölümlerini engelleme adına bilgiler aktarıyoruz. Özellikle anneyle yeni doğanın buluşması sırasında hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini, kuzuya nasıl bakılması gerektiğini öğretiyoruz. Tüm bunların yanında hijyen ve beslenme koşulları da çok önemli. Çiftleşme döneminde döl verimini artırmak için yapılması gerekenler, sıcak-soğuk hava durumlarında bakımlarla ilgili bilgileri teorik ve pratik olarak anlatıyoruz, yaptırıyoruz. Sertifikalı bu eğitimle çiftliklerde yerli çobanlarımızın istihdamını önemsiyoruz."

26 kişilik kursiyerlerden Halil Bağrıyanık, daha önce bu eğitimi alan arkadaşlarının referansıyla kursa katıldığını belirterek, "Yaklaşık 1 haftadır kurs görüyorum. Hayvanlarımız hakkında bilmediğimiz şeyler öğrenirken daha bilinçli çalışıyoruz" dedi.



Çukurova Üniversitesi, Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:23 Tokat'ta 'Sürü Yönetimi Kursu'
12:23 Diyarbakırlı çocukların kırsal mahallede ses yarışması -2
12:19 Nazilli şehidine sahip çıktı
12:19 Öğrencilere trafik eğitimi verildi
12:19 Urla ve Yunanistan arasında kültür ve turizm köprüsü kuruluyor
12:06 Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın evliliğini Aslı Enver hayranlığı mı bitirdi?
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:25:27