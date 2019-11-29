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Adana'da diplomalı çobanlar yetişiyor

Adana'da diplomalı çobanlar yetişiyorAdana'nın Kozan ilçesinde, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayvan yetiştiricilerine bilimsel yöntemlerle sertifikalı sürü yönetimi eğitimi veriliyor.

29.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:19
'da diplomalı çobanlar yetişiyor
Adana'nın ilçesinde, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayvan yetiştiricilerine bilimsel yöntemlerle sertifikalı sürü yönetimi eğitimi veriliyor.
Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, Kuyuluk Mahallesi'nde küçükbaş sürülerinin bakım, besleme ve sağlık yönlendirmesinden sorumlu nitelikli çoban yetiştirmek için ÇÜ ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle sertifikalı sürü yönetimi eğitimi verdiklerini söyledi. Erdoğan, 100 ve üzeri anaç küçükbaş sürüsünde sertifikalı sürü yöneticisi çalıştıran sürü sahipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne başvurmaları halinde 5 bin TL destekleme ödemesi almaya hak kazanacaklar dedi.
TEORİK VE PRATİK EĞİTİM ALIYORLAR
ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman ise, 124 saat süren kursların uzun soluklu olduğunu belirterek, şunları söyledi
Bu elemanlara hayvanların arasına girince özellikle doğum dönemlerinde erken yavru ölümlerini engelleme adına bilgiler aktarıyoruz. Özellikle anneyle yeni doğanın buluşması sırasında hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini, kuzuya nasıl bakılması gerektiğini öğretiyoruz. Tüm bunların yanında hijyen ve beslenme koşulları da çok önemli. Çiftleşme döneminde döl verimini artırmak için yapılması gerekenler, sıcak-soğuk hava durumlarında bakımlarla ilgili bilgileri teorik ve pratik olarak anlatıyoruz, yaptırıyoruz. Sertifikalı bu eğitimle çiftliklerde yerli çobanlarımızın istihdamını önemsiyoruz.
26 kişilik kursiyerlerden Halil Bağrıyanık, daha önce bu eğitimi alan arkadaşlarının referansıyla kursa katıldığını belirterek, Yaklaşık 1 haftadır kurs görüyorum. Hayvanlarımız hakkında bilmediğimiz şeyler öğrenirken daha bilinçli çalışıyoruz dedi.
Adana'da diplomalı çobanlar yetişiyor

Çukurova Üniversitesi, Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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