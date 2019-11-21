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Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı

Adana'da internette yayınlanan bir dizide boy gösteren Cengizhan Y. ve Burak A., selamlaşma yüzünden tartıştıkları kişileri şişle kovaladılar. Şikayet üzerine gözaltına alınan oyunculardan biri tutuklandı.

21.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:00

'da çekimleri yapılarak internet üzerinden yayınlanan eski bir dizinin iki oyuncusundan biri yağma suçundan tutuklandı, diğer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SELAMLAŞMA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

İddiaya göre, ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir kebapçı dükkanına giden Cengizhan Y. (24) ve Burak A. (19), burada Hüseyin A. ve Abdullah H. ile selamlaşma yüzünden tartıştı.

YANLARINDA GETİRDİKLERİ ŞİŞLE KOVALADILAR

Tartışma esnasında Cengizhan Y. ve Burak A. ellerine geçirdikleri şişle iki kişiyi kovaladı. Başka bir iş yerine sığınan 2 kişiyi darbeden Cengizhan Y, Hüseyin A'nın üzerindeki ruhsatlı silahını alarak kaçtı.

DİZİDE BOY GÖSTERİYORLARDI

Darp sonucu yaralanan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kişi, şüphelilerden şikayetçi oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada zanlıların, internet üzerinden yayınlanan eski bir dizinin oyuncuları olan Cengizhan Y. ve Burak A. olduğunu belirledi.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞER SERBEST

Ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalanan şüphelilerden Cengizhan Y'nin üzerinde Hüseyin A'ya ait ruhsatlı silah bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan Cengizhan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı

Burak A, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


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