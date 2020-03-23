Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Adana'da doğa gezisinde kaybolan mühendis bitkin halde bulundu - Haberler

Adana'da doğa gezisinde kaybolan mühendis bitkin halde bulundu

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıktığı orman gezisi sırasında kaybolan mühendis arama çalışmaları sonucu bulundu.

23.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:16
Adana'da doğa gezisinde kaybolan mühendis bitkin halde bulundu
Adana 'nın Pozantı ilçesinde çıktığı orman gezisi sırasında kaybolan mühendis arama çalışmaları sonucu bulundu.
İstanbul'dan ailesinin yaşadığı Adana'nın Pozantı ilçesindeki Kamışlı Mahallesi'ne dün gelen elektrik mühendisi Mehmet İnal (30), bölgedeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.
Baba Hanifi İnal, cep telefonuyla görüşmesinde yarım saat sonra evde olacağını belirten oğlu Mehmet İnal'ın eve dönmemesi üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Jandarma ve AFAD ekipleri ormanda vatandaşların da katılımıyla arama çalışması başlattı.
Kayıp mühendis, 23 saat sonra arama çalışmalarına katılan ilçe belediyesi meclis üyesi Aziz Şen ve arkadaşları tarafından Köprübaşı Karaağaç mevkisinde bitkin halde bulundu.
Sağlık durumu iyi olan Mehmet İnal, daha sonra ailesiyle buluştu.
Baba Hanifi İnal, arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet İnal, Pozantı, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti Haberler
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç Haberler
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç

Son Dakika Güncel Haberleri

Samsun'dan kısa kısa - Haber Sivas'ta 'sosyal mesafeli' et kuyruğu - Haber Belediyele giren personelin ve vatandaşın ateşi ölçülüyor - Haber Dünya borsalarında 'koronavirüs' etkisi - Haber Kahramanmaraş'ta banklar kaldırıldı - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber
Loading