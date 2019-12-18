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Adana'da doktora saldırı

Adana'da, Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) görevli Aile Hekimi Mahmut Özcan, tahlil sonuçlarına sistemdeki arıza nedeniyle ulaşamaması üzerine hasta yakınları tarafından darp edildi.

18.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:17Adana'da doktora saldırı
'da, Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) görevli Aile Hekimi Mahmut Özcan, tahlil sonuçlarına sistemdeki arıza nedeniyle ulaşamaması üzerine hasta yakınları tarafından darp edildi. Dr. Özcan, "Saldırıyı hak etmedim" dedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde görevli Aile Hekimi Mahmut Özcan, muayene olmaya gelen hastasına test yaptırdı. Ardından Özcan'ın sistemdeki arızadan dolayı tahlil sonuçlarına ulaşamaması üzerine hastanın eşi ve yakınları Özcan'ı darp etti. Yaralanan Özcan, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Aile hekimine şiddet uygulayanlar gözaltına alındı.

Adana Şehir Hastanesi Acil Servis önünde bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları şiddeti protesto ederek basın açıklaması yaptı.

Adana Tabip Odası, SES, Genel Sağlık İş, Sağlık Sen, AdanaHED, Eğitim Sen Başkan ve yöneticiler şiddeti kınadı. Kurumlar adına basın açıklaması yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Yakup Şahin, "Meslektaşımız Mahmut Özcan'a yapılan saldırı bir terör suçudur. Hasta sadece laboratuvar sonucunu alamadı diye hekim arkadaşımıza saldırmıştır. Biz aile hekimleri; RRS'ye, rapor sayfalarına bağlanamadığı için, başkalarının yapamadığı ya da eksik kalan işler yüzünden halkla karşı karşıya kalmaktan yorulduk. Her türlü zorluğa karşın canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin dağında, bayırında gece gündüz demeden hizmet veren biz sağlık çalışanlarına yapılan şiddet uygulanmasını kabul etmediğimiz gibi kınıyoruz. Meslektaşımızın bağlı olduğu sendika, meslek odası, ve derneği olarak gerekli tüm hukuki desteği sağlayacak ve olayın takipçisi olacağız. Sağlık çalışanları; evinde canı sıkılanın rahatlama yeri değildir. Bu suç TCK'nın 77. Maddesinde "İnsanlığa karşı işlenen suçlar" içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Mesleğini yapmaya çalıştığını ve bu saldırıyı hak etmediğini söyleyen Aile Hekimi Mahmut Özcan, "28 yıllık hekimim. 11 yıldır aynı bölgede çalışıyorum. Bugüne kadar hiç bir hasta, hasta yakını, herhangi bir arkadaşla tartışmam olmadı. Saldırının sebebini bile anlayamadım bir şekilde darp edildim. Çok üzgünüm" dedi. - ADANA

Mahmut Özcan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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