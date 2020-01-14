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Adana'da dolandırıcı operasyonu 42 gözaltı kararı

Adana'da dolandırıcı operasyonu: 42 gözaltı kararıGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis', 'savcı' ve 'hakim' olarak tanıtarak dolandıran şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi.

14.01.2020 08:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:17
'da dolandırıcı operasyonu: 42 gözaltı kararı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis', 'savcı' ve 'hakim' olarak tanıtarak dolandıran şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi. 42 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis', 'hakim', 'savcı' ve 'asker' olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen şebekeyi deşifre etti. Şebeke üyesi oldukları öne sürülen 42 kişi hakkında gözaltı kararının çıkartılmasının ardından, bugün şafak vakti şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Adana'da dolandırıcı operasyonu 42 gözaltı kararı

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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