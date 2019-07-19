Haberler» Güncel» Haber

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı.

19.07.2019 23:40 Adana
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı.
Merkez İstiklal Mahallesi'nde yapılan bir düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavgada, Eren Çinçik (11) ile Mustafa Soyarslan (15) silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Eren Çinçik, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Tufanbeyli, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:04   Bakan Kasapoğlu dünya şampiyonu olan Çitak'ı telefonla arayarak tebrik etti
00:01   "Terör örgütünün yıktığı, yaktığı şehrimizi iyi bir noktaya getirdik"
00:01   Arjantin, Hizbullah'ı "terör örgütleri" listesine aldı
00:00   GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2019
23:59   Kastamonu'da gıda zehirlenmesi şüphesi (2)
23:58   "İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeli"
23:56   "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusudur"