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Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı.

20.07.2019 03:54
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı.
Merkez İstiklal Mahallesi'nde yapılan düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavgada, Eren Çinçik (11) ile Mustafa Soyarslan (15) silahla vurularak, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı çocuklar buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.
Durumu ağır olan Eren Çinçik, daha kötüleşince güzergahta bulunan Kozan ilçesindeki Devlet Hastanesine getirildi. Çinçik'e burada kan nakli yapıldıktan sonra Adana'ya gönderildi.
Diğer yaralı Soyarslan'ın tedavisi ise Kozan Devlet Hastanesinde sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı
Kaynak: AA
Tufanbeyli, Adana, Güncel

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