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Adana'da 'Duman-8' operasyonu

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde yapılan 'Duman-8' operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, cinsel içerikli hap, sahte içki ele geçirildi.

21.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:27Adana'da 'Duman-8' operasyonu

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde yapılan 'Duman-8' operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, cinsel içerikli hap, sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde yapılan 'Duman-8' operasyonu kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 32 adrese 230 polisin yaptığı operasyonda, gümrük kaçağı 10 bin 800 tek dal sigara, bin 434 paket sigara paketi, 2 bin 307 cinsel içerikli hap, 256 sahte içki, 450 kilo tütün, 47 şişe sahte boğma rakı ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda 15 iş yerine para cezası kesildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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