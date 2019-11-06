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Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polisi alarma geçirdi

ADANA'da denetleme noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, taksisiyle kaçtı.

06.11.2019 04:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 04:13
ADANA'da denetleme noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, taksisiyle kaçtı. 10 kilometre süren kovalamaca sonucu taksi terk edilmiş halde bulunurken, sürücü kayıplara karıştı.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama noktasında denetleme yapan polisler, 01 T 1401 plakalı taksiyi durdurmak istedi. Taksi sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp araçla kaçınca, kovalamaca başladı. Turgut Özal Bulvarı'ndan Alparslan Türkeş Bulvarı'na dönen taksi, bulvar boyunca ilerleyip Seyhan ilçesine girdi. Polis ekiplerinin ihtarlarına aldırış etmeyen taksi sürücüsü, bulvarın sonundan Ray Sokak'a, buradan da Defne Caddesi'ne geçti. Bir süre ara sokaklarda kaçmaya devam eden sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu Denizli Mahallesi 57118 Sokak'taki boş arsada taksiyi kapıları açık halde terk ederek kayıplara karıştı. Polislerin yaptığı incelemede, içerisinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan taksi, çekiciyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polisi alarma geçirdi

Çukurova, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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