05.07.2019 14:11
Haberler» Güncel» Haber

Adana'da duruşma çıkışı bıçaklı kavga: 4 yaralı

Adana

Adana'da duruşma sonrası adliye binası önünde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Adana'da duruşma sonrası adliye binası önünde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davanın duruşması sonrası taraflar adliye çıkışında tartıştı.
Daha sonra çıkan kavgada Mahmut, İrfan ve Ferhat Gülsüm ile aynı aileden ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Yaralılar ile kavgaya müdahale sırasında kullanılan biber gazından etkilenen bir polis memuru çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bıçakla yaralanan Mahmut Gülsüm'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayda bıçağı kullandığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
kavga, adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:30   Tecde'de çocuklar park istiyor
14:30   Adana Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
14:30   Penta Teknoloji, Bilişim 500 Araştırmasında 5 ödülün sahibi oldu
14:30   Artvin'de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
14:30   İLK HACI ADAYLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YOLA ÇIKTI -3
14:30   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARACIN İÇERİSİNDE BOMBA OLDUĞU BELLİ
14:30   Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı