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Adana'da "duruşma çıkışı bıçaklı kavga" davasına devam edildi

Adana'da kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında, duruşma sonrası adliye binası önünde çıkan ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 1'i tutuklu 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

18.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:34Adana'da
'da kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında, duruşma sonrası adliye binası önünde çıkan ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 1'i tutuklu 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Y, tutuklu bulunduğu Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Sanık Emre Y'nin tutuksuz babası Yunus Y. ile diğer tutuksuz sanıklar Cihan Y. ve Veysel Y. ile avukatlarının geldiği duruşmada müştekiler dinlendi.
Olayda yaralanan İrfan G, sanıklardan şikayetçi oldu.
Müştekilerden Ferhat G. de, kendisini Emre Y'nin bıçakla yaraladığını kaydetti.
Söz hakkı verilen sanıklardan Emre Y, müştekilerin ifadesini kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi.
Emre Y'nin tutuksuz yargılanan babası Yunus Y. de, ifadelerin asılsız olduğunu savundu.
Mahkeme heyeti, sanık Emre Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.
Olay
Adana'da 5 Temmuz'da duruşma sonrası adliye binası önünde kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sonucu İrfan, Ferhat ve Vedat G. bıçakla, Emrah ve Mustafa G. yumrukla yaralanmıştı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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