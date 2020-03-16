Adana'da duruşmalara Kovid-19 ertelemesi
Adana'da bazı mahkemeler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında tutuksuz sanıklı davaların duruşmalarını erteledi.
16.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:31
Adana 'da bazı mahkemeler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında tutuksuz sanıklı davaların duruşmalarını erteledi.
Adana Adliyesinde mahkemeler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) uyarıları üzerine Kovid-19 önlemleri kapsamında duruşmalar için yeni düzenlemeler yaptı.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Mart'a kadar tutuklu sanıkların olduğu duruşmaların haricindeki duruşmaların ertelenmesine karar verdi.
Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi de 6 Nisan'a kadar duruşmaların ertelendiğini duyurdu. Adana 6. İş Mahkemesi hakimi de duruşmaları 27 Mart'a kadar erteledi.
Erteleme kararları duruşma salonlarının kapılarına asıldı.
Adana Adliyesinde mahkemeler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) uyarıları üzerine Kovid-19 önlemleri kapsamında duruşmalar için yeni düzenlemeler yaptı.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Mart'a kadar tutuklu sanıkların olduğu duruşmaların haricindeki duruşmaların ertelenmesine karar verdi.
Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi de 6 Nisan'a kadar duruşmaların ertelendiğini duyurdu. Adana 6. İş Mahkemesi hakimi de duruşmaları 27 Mart'a kadar erteledi.
Erteleme kararları duruşma salonlarının kapılarına asıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Adana, Güncel
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