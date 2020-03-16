Menü
Haberler ›› Güncel ››Adana'da duruşmalara Kovid-19 ertelemesi - Güncel

Adana'da duruşmalara Kovid-19 ertelemesi

Adana'da bazı mahkemeler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında tutuksuz sanıklı davaların duruşmalarını erteledi.

16.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:31
Adana'da duruşmalara Kovid-19 ertelemesi
Adana 'da bazı mahkemeler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında tutuksuz sanıklı davaların duruşmalarını erteledi.
Adana Adliyesinde mahkemeler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) uyarıları üzerine Kovid-19 önlemleri kapsamında duruşmalar için yeni düzenlemeler yaptı.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Mart'a kadar tutuklu sanıkların olduğu duruşmaların haricindeki duruşmaların ertelenmesine karar verdi.
Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi de 6 Nisan'a kadar duruşmaların ertelendiğini duyurdu. Adana 6. İş Mahkemesi hakimi de duruşmaları 27 Mart'a kadar erteledi.
Erteleme kararları duruşma salonlarının kapılarına asıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Adana, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir Güncel
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi