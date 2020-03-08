Menü
Haberler ›› Dünya ››Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı - Haberler

Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti

08.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:31
Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı
Adana 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti.

Etkinliğin organizatörleri, kentte yapılan yürüyüşün ardından gerçekleşen mitingin sadece kadınlara yönelik olduğunu anons ederek, erkeklerin meydandan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine bazı kadınlar, isteğe tepki göstererek miting alanından eşleriyle beraber ayrıldı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Adana, Dünya
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü Haberler
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı Haberler
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı