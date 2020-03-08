Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı
Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti
08.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:31
Adana 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti.
Etkinliğin organizatörleri, kentte yapılan yürüyüşün ardından gerçekleşen mitingin sadece kadınlara yönelik olduğunu anons ederek, erkeklerin meydandan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine bazı kadınlar, isteğe tepki göstererek miting alanından eşleriyle beraber ayrıldı.
Etkinliğin organizatörleri, kentte yapılan yürüyüşün ardından gerçekleşen mitingin sadece kadınlara yönelik olduğunu anons ederek, erkeklerin meydandan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine bazı kadınlar, isteğe tepki göstererek miting alanından eşleriyle beraber ayrıldı.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Adana, Dünya
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